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Ремейк MediEvil 2, выход No Rest For The Wicked, геймплей Hades 2, анонс Kingdom Come Deliverance 2…

Ремейк MediEvil 2, выход No Rest For The Wicked, геймплей Hades 2, анонс Kingdom Come Deliverance 2…

Состоялся официальный анонс Kingdom Come: Deliverance 2, инсайдер сообщает о возможном ремейке MediEvil 2, авторы Hades II продемонстрировали 3 часа геймплея на стриме, утиный выживач DUCKSIDE вышел в бету, создатели Fabledom назвали дату выхода из раннего доступа, в следующем патче для Baldur’s Gate 3 будут расширены концовки для злых персонажей, для прохождения .

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