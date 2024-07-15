Шоу-бизнес: За что Волочкова ненавидит жену своего бывшего, с которой живёт её дочь: Как выглядит и чем занимается нынешняя супруга бизнесмена Вдовина

Когда-то Анастасию Волочкову называли одной из самых значимых фигур русского балета. Она танцевала в Мариинском театре, была солисткой Большого, выступала на лучших сценах мира и покоряла зрителей своим талантом.
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