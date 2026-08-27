АдГ может впервые победить на выборах в федеральной земле Германии

Германия готовится к тому, что ультраправая «Альтернатива для Германии» (АДГ) впервые может возглавить правительство федеральной земли, поскольку партия лидирует по опросам в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, которые состоятся 6 сентября.