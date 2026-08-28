Хэтчбек Daihatsu Mira e:S обрел новый двигатель и сохранил низкую цену[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Девять лет назад относящийся к классу кей-каров хэтчбек Mira e:S стал важной вехой для компании Daihatsu, поскольку оказался первой моделью марки, построенной на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая родственна глобальной тойотовской архитектуре TNGA.