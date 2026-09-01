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Связь дыхания с мозгом объяснила опасные сбои при приступах эпилепсии

Связь дыхания с мозгом объяснила опасные сбои при приступах эпилепсии

Международная нейронаучная группа установила, что каждый дыхательный цикл непосредственно модулирует электрическую активность нейронов в нескольких областях головного мозга, а нарушение этой двунаправленной связи при эпилептических припадках является ключевым механизмом опасных дыхательных сбоев.

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