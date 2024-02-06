В Оренбурге члены Общественного совета приняли участие в сборе гуманитарной помощи жителям и защитникам новых регионов России

В преддверии этой недели региональное Духовное управление мусульман Оренбургской области в составе ЦДУМ России и Оренбургская епархия Русской православной церкви Московского патриархата провели благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи жителям и защитникам новых регионов России, в которой приняли активное участие и гуманитарные группы и жители со всего Оренбуржья.
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