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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Коллектив нашего учреждения образования выражает благодарность и признательность администрации и рабочим ЗАО ´Бобруйскмебель´...

Коллектив нашего учреждения образования выражает благодарность и признательность администрации и рабочим ЗАО ´Бобруйскмебель´...

Коллектив нашего учреждения образования выражает благодарность и признательность администрации и рабочим ЗАО ´Бобруйскмебель´ и личноДепутату Бобруйского городского Совета депутатов 29-го созыва, директору ´Бобруйскмебель´ Маркушевскому Владимиру Владимировичу, обойщику мебели Бородичу Борису Викторовичу, портной Ступень Екатерине Михайловне, за ок .

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