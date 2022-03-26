Телеканал "КРЫМ 24"

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Мурадов заявил, что на юге Украины формируются новые военно-гражданские администрации

В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, находящихся под контролем российских военных, начали формироваться новые военно-гражданские администрации.

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