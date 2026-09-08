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Царьград

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Новая война? Лавров коротко подметил: "Вот и весь ответ"

Новая война? Лавров коротко подметил: "Вот и весь ответ"

Европа громко говорит о войне к 2030 году, Москва отвечает одной фразой. Глава МИД России Сергей Лавров поставил точку в дискуссии о возможном столкновении с ЕС.

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