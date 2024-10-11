Россияне стали меньше переводить денег за границу

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарный объем переведенных россиянами денежных средств за границу сократился на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки в 527,2 миллиарда рублей.
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