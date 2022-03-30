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Врач заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

Врач заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в России позитивна, но ограничения могут вернуть с наступлением нового сезона ОРВИ .

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