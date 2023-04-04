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Если Украину не примут в НАТО за два года, то не примут уже никогда – Чалый 

Если Украину не примут в НАТО за два года, то не примут уже никогда – Чалый 

Если Украина не воспользуется своими медийными «успехами» и не заставит запад принять её в НАТО в течение ближайших месяцев, то окончательно потеряет надежду на «евроинтеграцию».

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