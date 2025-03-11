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Царьград

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Львовская область заключила уникальный контракт с лоббистами в США

Львовская область заключила уникальный контракт с лоббистами в США

Власти Львовской области заключили контракт с американской лоббистской фирмой Color Nine Group для представления интересов в США.

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