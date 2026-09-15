"АвтоВАЗ" начал поставлять дилерам Lada Vesta Sport с климат-контролем и телематикой

«АвтоВАЗ» начал отгрузки новой версии Lada Vesta Sport дилерам. Автомобиль получил автоматическую климат-систему и телематику Lada Connect Старт — цена при этом не изменилась и по-прежнему начинается от 2,35 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Под Тобольском на...
- Певец Прохор Шаля...
- Президент Путин у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым