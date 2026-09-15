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Газета.ру

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"АвтоВАЗ" начал поставлять дилерам Lada Vesta Sport с климат-контролем и телематикой

"АвтоВАЗ" начал поставлять дилерам Lada Vesta Sport с климат-контролем и телематикой

«АвтоВАЗ» начал отгрузки новой версии Lada Vesta Sport дилерам. Автомобиль получил автоматическую климат-систему и телематику Lada Connect Старт — цена при этом не изменилась и по-прежнему начинается от 2,35 млн рублей.

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