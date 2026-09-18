Вице-спикер ГД Чернышов: просьба "дать телефон позвонить" может быть ловушкой

Подсказать дорогу, подержать вещи, дать телефон для срочного звонка или оказать небольшую услугу — на такие привычные человеческие реакции все чаще рассчитывают мошенники, которым проще попросить человека о небольшой услуге, чем сразу пытаться выманить у него деньги или личные данные, рассказал «Газете.