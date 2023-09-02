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Защитник ЦСКА Дыбленко о 2:5 от «Ак Барса»: «Мы всей командой не очень удачно сыграли, а Федотов еще наберет форму и прибавит»

«В принципе, вышли на игру в нормальном настроении, мысли были больше о хоккее, чем о чем-то другом. Разговоры о Федотове не занимали наши мысли.

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