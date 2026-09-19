В Прикамье за день выборов проголосовали 21,93% избирателей

В Прикамье подвели первые итоги явки на выборах. Согласно информации, обнародованной краевой избирательной комиссией, за первый день голосования на участки пришли 430 703 человека — это 21,93% от общего числа избирателей.
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