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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барсе» интересен Парти, чей контракт c «Арсеналом» заканчивается в 2025-м. Трансфер будет возможен, если уйдет де Йонг (Mundo Deportivo)

Контракт 31-летнего ганца с английским клубом заканчивается в 2025 году. По информации Mundo Deportivo, каталонцы хотят пообщаться с игроком, но трансфер будет возможен только в случае ухода из «Барселоны» Френки де Йонга.

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