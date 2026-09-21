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«Левая связка пошла навстречу правой»: солистка «Город 312» Ая впервые рассказала о чуде после инсульта

«Левая связка пошла навстречу правой»: солистка «Город 312» Ая впервые рассказала о чуде после инсульта

Солистка «Город 312» Ая сообщила о восстановлении голоса после инсульта Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, сообщила о положительной динамике восстановления после перенесенного в 2023 году инсульта.

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