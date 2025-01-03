Позорище: золотые медали с Олимпиады-2024 заржавели всего за 4 месяца

До сих пор не прекращают долетать дикие последствия от макроновской олимпиады! Это, вообще, надо было суметь, конечно: на фоне того дурдома, который в мире творится, на фоне войн, авиакатастроф и падения режимов – всё равно до сих пор продолжает выделяться тот бардак, который развёл старина Маню у себя в Париже! Медали, которые раздали спортсменам всего 4 месяца назад, успели почернеть и заржаветь.