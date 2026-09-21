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От +5 до +20 градусов: какая погода будет в Алтайском крае 22 сентября

От +5 до +20 градусов: какая погода будет в Алтайском крае 22 сентября

22 сентября в Алтайском крае ожидается около +15.+20 градусов. В утренние часы опустится туман, сообщает региональный ЦГМС.

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