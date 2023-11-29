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Руди Гобер поиграл мышцами после данка с сопротивлением Чета Холмгрена

Руди Гобер поиграл мышцами после данка с сопротивлением Чета Холмгрена

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер во время матча с «Оклахомой» (106:103) исполнил эффектный данк с сопротивлением новичка Чета Холмгрена.

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