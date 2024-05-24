Япония расширила санкционный список на девять компаний из России

Правительство Японии продолжает расширять свой санкционный список. В этот раз под ограничения попали девять российских компаний, о чем сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии