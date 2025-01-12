Волшебники на кухне: 5 натуральных специй, которые помогут получить от еды максимум пользы

В холодное время года пряности ассоциируются с домашним уютом и праздниками. При этом некоторые специи не только помогают улучшить вкус блюд, но и приносят пользу организму — улучшают пищеварение и ускоряют обмен веществ.
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