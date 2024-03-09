Пушков призвал Макрона оценить последствия отправки войск на Украину

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить последствия ввода войск НАТО на Украину, написал 9 марта в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
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