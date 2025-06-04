Задумал еще одно предательство: стало известно о планах принца Гарри

Стало известно об оскорбительном для короля намерении принца. Принц Гарри хотел взять фамилию матери LEGION-MEDIAЗа два года, пролетевших с дня, когда принц Гарри принял решение выйти вместе со своей законной супругой Меган из официального состава королевской семьи, младший сын Карла успел нанести своей родне, и в первую очередь самому королю, немало обид.