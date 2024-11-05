В США 5 ноября пройдут выборы президента

В США сегодня пройдут выборы президента: американские граждане, а впоследствии и коллегия выборщиков определят, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года — представляющая демократов вице-президент Камала Харрис или кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ранее занимавший пост президента.