Следком патрулирует озера Карелии после запрета выхода на лед

Рыбаки рискуют жизнью, выходя на тонкий ледФото: следком Карелии Следователь следственного отдела по городу Сегеже СУ СК России по Республике Карелия совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия принял участие в рейде по проверке соблюдения правил безопасности на водных ….
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