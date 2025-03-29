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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Следком патрулирует озера Карелии после запрета выхода на лед

Рыбаки рискуют жизнью, выходя на тонкий ледФото: следком Карелии Следователь следственного отдела по городу Сегеже СУ СК России по Республике Карелия совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия принял участие в рейде по проверке соблюдения правил безопасности на водных ….

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