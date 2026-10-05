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В Иркутской области медведи растерзали пенсионера и рабочего

В Иркутской области медведи растерзали пенсионера и рабочего

Трагедии произошли в Усть‑Илимском и Казачинско‑Ленском районах В Иркутской области зафиксированы два смертельных нападения медведей — жертвами стали 71‑летний пенсионер и 55‑летний рабочий.

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