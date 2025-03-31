Маск назвал определяющее будущее США и всей западной цивилизации событие

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что будущее Соединенных Штатов и всей западной цивилизации могут определить результаты выборов в Верховный суд штата Висконсин.
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