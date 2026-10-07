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Xiaomi выпустила в продажу умную сушилку для белья с большим встроенным светильником, радаром и плазменной стерилизацией — высушит 80 предметов одежды за раз

Xiaomi выпустила в продажу умную сушилку для белья с большим встроенным светильником, радаром и плазменной стерилизацией — высушит 80 предметов одежды за раз

Эффективность удаления бактерий — 99% Xiaomi начала в Китае продажи Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max — умной потолочной сушилки для одежды с горячим обдувом, плазменной стерилизацией и автоматическим подъемным механизмом.

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