Структура «Роснефти» «РН-Пурнефтегаз» испытала систему направленного бурения

«Роснефть» вывела на новый этап отечественную технологию бурения. «РН-Пурнефтегаз» завершил испытания российской роторно-управляемой системы, позволяющей ускорять строительство сложных скважин и повышать эффективность разработки месторождений.
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