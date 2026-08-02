Иран готовит болезненный удар по администрации США перед выборами

Рост нефтяных котировок может стать решающим фактором ноябрьского голосования.Иранские власти, судя по всему, планируют воздействовать на экономику Соединенных Штатов через повышение мировых цен на нефть и горючее, приурочив этот маневр к промежуточным выборам, намеченным на ноябрь.