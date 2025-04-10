Демократы обратились к Трампу с требованием уволить Маска с поста главы DOGE

Представители Демократической партии призвали президента США Дональда Трампа до 30 мая отправить в отставку американского предпринимателя, руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
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