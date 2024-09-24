Петербурженка выслушала приговор. Она поддалась искушению и накупила в магазине товаров, оплатив их с помощью найденной на улице банковской карты.
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Петербурженка выслушала приговор. Она поддалась искушению и накупила в магазине товаров, оплатив их с помощью найденной на улице банковской карты.