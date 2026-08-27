Театр одной актрисы: 130 лет со дня рождения Фаины Раневской

27 августа исполнилось 130 лет со дня рождения Фаины Раневской, актрисы и легендарной личности. Ее остроумные, а порой хулиганские афоризмы и анекдоты из жизни популярны не меньше реплик из фильмов вроде бессмертной «Муля, не нервируй меня».