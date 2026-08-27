Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 020 подписчиков

Театр одной актрисы: 130 лет со дня рождения Фаины Раневской

Театр одной актрисы: 130 лет со дня рождения Фаины Раневской

27 августа исполнилось 130 лет со дня рождения Фаины Раневской, актрисы и легендарной личности. Ее остроумные, а порой хулиганские афоризмы и анекдоты из жизни популярны не меньше реплик из фильмов вроде бессмертной «Муля, не нервируй меня».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии