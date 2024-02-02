Тимур Хайдаров закрыл клинику пластической хирургии после скандала со звездами

Тимур Хайдаров, фото: news.myseldon.com Тимур Хайдаров, признанный звездным пластическим хирургом, внес неоценимый вклад в сохранение молодости и красоты многих известных личностей, включая Филиппа Киркорова.
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