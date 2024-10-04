Лжеполицейские ходят по квартирам и собирают биометрию крымчан

Мошенники, выдавая себя за сотрудников МВД, ходят по квартирам и собирают биометрию крымчан под предлогом «предстоящей переписи населения» Они могут иметь при себе документы с символикой полиции и выглядеть достаточно презентабельно, отметили в МВД Крыма.
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