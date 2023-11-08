Депутат Горелкин рассказал о перспективах развития отечественных видеохостингов

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что потребуется ещё не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии