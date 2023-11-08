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Депутат Горелкин рассказал о перспективах развития отечественных видеохостингов

Депутат Горелкин рассказал о перспективах развития отечественных видеохостингов

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что потребуется ещё не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube.

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