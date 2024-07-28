Странное заявление Трампа на митинге христиан вызвало панику в США

фото: Многие задумались, что Трамп представляет реальную угрозу демократии в США. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Уэст-Палм-Бич ультраправой христианской правозащитной группой Turning Point Action выступил с призывом к сторонникам-христианам голосовать на предстоящих выборах за него.
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