До какого возраста дают ипотеку и зачем нужен апостиль. Лучшие статьи недели

Большой срок кредитования — одна из главных особенностей ипотеки. Принимая решение об одобрении заявки, банки ориентируются в том числе и на то, сколько лет будет заемщику, когда он закончит выплачивать кредит.
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