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salekhard.online

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С 1 мая ямальские поликлиники переходят на новый режим работы

С 1 мая ямальские поликлиники переходят на новый режим работы

Теперь в будние дни поликлиники будут открыты с 08:00 до 20:00, а по субботам дежурные терапевты и педиатры, врачи женской консультации и стоматологии готовы принять пациентов с 08:00 до 14:00.

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