За несколько дней проведения мотофестиваля «Балтик Ралли» удалось собрать свыше 8 миллионов рублей

Средства будут направлены на поддержку бойцов спецоперации Во вторник, 30 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале поделился новостью, что мотофестиваль «Балтик Ралли» собрал более 8 миллионов рублей за несколько дней.