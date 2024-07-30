За несколько дней проведения мотофестиваля «Балтик Ралли» удалось собрать свыше 8 миллионов рублей

Средства будут направлены на поддержку бойцов спецоперации Во вторник, 30 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале поделился новостью, что мотофестиваль «Балтик Ралли» собрал более 8 миллионов рублей за несколько дней.
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