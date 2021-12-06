"В дикой панике чувств": 2 знакам зодиака предрекают болезненный любовный разрыв в эти 4 дня

Астрологи обозначили знаки зодиака, чьи отношения рухнут под весом неудач в ближайшие 4 дня. Представителей сразу двух созвездий звезды вышвырнут с любовной лодки уже совсем скоро.
Популярные статьи
- «Мемориал» признал политзаключенным участника январского митинга в поддержку Навального в Петербурге. Задержанный до сих пор в СИЗО
- В Бишкеке открыли памятник командиру дивизии, оборонявшей Москву, генерал-майору Ивану Панфилову
- В ноябре ЮВО передал медучреждениям субъектов РФ Юга России более 215 тонн жидкого кислорода
Свежие комментарии