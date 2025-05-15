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Татар-информ

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Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку Russia Halal Expo

Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку Russia Halal Expo

Автор: Александр Хевронин Фото: пресс-служба Раиса РТ Традиционную выставку Russia Halal Expo, проходящую в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», осмотрели сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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