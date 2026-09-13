«Он явно в какой-то беспробудной депрессии»: Вероника Степанова заявила, что Дмитрий Дибров спивается после развода

Психолог Вероника Степанова высказалась о состоянии 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва после его интервью журналистке Ксении Собчак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕД «Он иногда храпит...
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
Будет всю оставшуюся жизнь смаковать момент когда он под камеру надел красавице жене, матери его троих детей, торт на голову. Болван.