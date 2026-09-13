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«Он явно в какой-то беспробудной депрессии»: Вероника Степанова заявила, что Дмитрий Дибров спивается после развода

«Он явно в какой-то беспробудной депрессии»: Вероника Степанова заявила, что Дмитрий Дибров спивается после развода

Психолог Вероника Степанова высказалась о состоянии 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва после его интервью журналистке Ксении Собчак.

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