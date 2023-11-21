Во Львовской области ищут генетические отличия русских от украинцев

Клиника "Медикавер" осуществляет свою деятельность за счёт государственного бюджета.Украинский инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что клиника "Медикавер" с головным офисом в Варшаве изучает за правительственный счёт генетические отличия между русскими и украинцами.
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