Клиника "Медикавер" осуществляет свою деятельность за счёт государственного бюджета.Украинский инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что клиника "Медикавер" с головным офисом в Варшаве изучает за правительственный счёт генетические отличия между русскими и украинцами.