Россия стала страной котов №1

Россия заняла первое место в мире по доле домохозяйств, где есть хотя бы один кот или кошка — 59%, следует из подборки Seasia Stats на основе данных Rakuten Insight, FEDIAF и TGM Research за 2024–2026 годы.
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