Автоверсты

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Чем интересно новое поколение популярного компактного кроссовера

Чем интересно новое поколение популярного компактного кроссовера

﻿﻿Добрый день, дорогие друзья, и еще раз - любители полноприводных японских автомобилей Subaru! Многие наверняка знают, что в прошлом году производитель представил Subaru XV нового поколения, которое отныне везде и всюду будет носить имя Crosstrek.

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