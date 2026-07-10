Инструкция по прочистке канализации в частном доме и профилактике засоров в Казахстане

Канализация в частном доме — это автономная система, требующая регулярного ухода и контроля. В условиях Казахстана, с его резко-континентальным климатом, морозами до –40 °C на севере и жесткой водой в ряде регионов, засоры появляются значительно чаще, чем в многоквартирных домах.